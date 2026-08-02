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खेल : लवलीना ने पदक बाढ़ पीड़ितों को समर्पित किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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लवलीना ने पदक बाढ़ पीड़ितों को समर्पित किया नई दिल्ली। ओलंपिक कांस्य पदक

खेल : लवलीना ने पदक बाढ़ पीड़ितों को समर्पित किया

लवलीना ने पदक बाढ़ पीड़ितों को समर्पित किया नई दिल्ली। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में जीता रजत पदक बाढ़ से जूझ रहे असम के लोगों को समर्पित किया है। लवलीना को महिलाओं के 75 किग्रा वर्ग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की एम्मा-सू ग्रीनट्री के खिलाफ हार से उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। लवलीना ने रविवार को ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, अभी असम की जो स्थिति है, वह मेरे लिए काफी दुखद है। असम के लोगों को इस स्थिति में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बाढ़ खत्म होने के बाद भी लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

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मैं यहां खेलों में भाग लेने के कारण मुश्किल में फंसे अपने लोगों के साथ नहीं थी। ऐसे में मैं यह पदक बाढ़ से प्रभावित लोगों को समर्पित करती हूं।

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