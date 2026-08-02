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विवाह करने मंदिर पहुंचे प्रेमी युगल ने जहर खाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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बांदा में एक साल पुराना प्रेम संबंध दहेज की मांग की वजह से समाप्त हो गया। शादी में 50 हजार रुपये और बाइक की मांग से परेशान प्रेमी युगल ने सिंहवाहिनी मंदिर में जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

विवाह करने मंदिर पहुंचे प्रेमी युगल ने जहर खाकर दी जान

बांदा। इंस्टाग्राम पर शुरू हुआ एक साल पुराना प्रेम संबंध आखिरकार दहेज की मांग की भेंट चढ़ गया। सजातीय होने के बावजूद शादी में 50 हजार रुपये और बाइक की मांग बाधा बनी तो प्रेमी-प्रेमिका ने बांदा के कमासिन क्षेत्र स्थित सिंहवाहिनी मंदिर पहुंचकर जहरीला पदार्थ खा लिया। अस्पताल में दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखनपुर निवासी 25 वर्षीय शत्रुघन पुत्र रामचंद्र वर्मा का चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र के रघुवंशीपुर निवासी 21 वर्षीय राजमणी पुत्र देवीदयाल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शनिवार शाम लखनपुर के सिंहवाहिनी मंदिर के पास दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। गांव वालों ने देखा तो दोनों अचेत पड़े थे। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को पीएचसी कमासिन में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों अस्ताल पहुंचे। युवती की मां बिजमा और भाई ओमप्रकाश ने बताया कि राजमनी अक्सर मोबाइल चलाती थी। इंस्टाग्राम से उसकी शत्रुघन से दोस्ती हो गई थी। एक साल से दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजमनी सिलाई करती थी। वह शुक्रवार सुबह धागा लेने बाजार गई थी। वहीं पर उसे शत्रुघन मिल गया। उसे शत्रुघन बाइक में बैठाकर जा रहा था। तभी बाइक से नीचे गिर पड़ी, जिससे वह घायल हो गई थी। उसे पहाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद राजमनी को शत्रुघन बाइक से गांव ले आया। यहां मंदिर के पास दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। राजमनी दो बहनों में सबसे छोटी थी। उधर, सीओ बबेरू कृष्णकांत ने बताया कि प्रेम-प्रसंग में प्रेमी युगल ने जहर खाकर जान दी है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अभी किसी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है。

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दहेज को लेकर नहीं हो पा रही थी शादी

बांदा। मां बिजमा और भाई ओम प्रकाश ने बताया दोनों लोग सजातीय थे। प्रेम प्रसंग की जानकारी होने पर शादी के लिए शत्रुघ्न के घर दो बार गए, लेकिन उसके भाई शिवनरेश ने दहेज में 50 हजार रुपये नगद और एक बाइक की मांग की। बिजमा ने इतना दहेज देने में असमर्थता जताई, जिससे उसने शादी करने से मना कर दिया था। इसी के चलते दोनों लोगों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली।

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मंदिर में करना चाहते थे शादी, नहीं बनी बात

बांदा। प्रेमी युगल सिंहवाहिनी मंदिर में शादी करना चाहते थे। शत्रुघ्न तो शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन उसके बड़े भाई ने दहेज की मांग रख दी थी। मृतका की मां बिजमा ने बताया दोनों शादी के उददेश्य से मंदिर पहुंचे थे। आशंका है कि शादी करने से पहले शत्रुघ्न के भाई शिवनरेश ने फिर से वही मांग दोहरा दिया। बात नहीं बनी तो दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली।

सामान्य प्रश्न

प्रेमी युगल ने आत्महत्या क्यों की?
प्रेमी युगल ने दहेज की मांग के कारण आत्महत्या की।
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