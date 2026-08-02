मंदिर में शादी के बाद मुंबई में बसने की थी तैयारी
बांदा की राजमणि ने शत्रुघ्न से शादी की। परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और सिलाई का काम करती थी। शत्रुघ्न मुंबई में काम करता था। दोनों ने मंदिर में शादी करने के बाद मुंबई जाने की योजना बनाई। राजमणि ने परिवार को अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया था।
बांदा। प्रेमी राजमणि और शत्रुघ्न के घर की दूरी करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। राजमणि ने बीए तक पढ़ाई की थी, लेकिन करीब दो साल पहले घरेलू आर्थिक परिस्थिति के कारण उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। वह घर पर ही सिलाई का काम करती थी। वह परिवार में सबसे छोटी थी। उसके परिवार में पिता देवी दयाल व मां बिजमा, दो भाई गजेंद्र और ओमप्रकाश तथा बड़ी बहन शांति हैं। राजमनी के पिता देवी दयाल महाराष्ट्र के पुणे में प्राइवेट काम करते हैं। उधर, शत्रुघ्न पांच भाइयों में चौथे नंबर का था। उसके पिता की मौत हो चुकी है।
वह मुंबई में प्राइवेट काम करता था। सप्ताह भर पहले ही 25 जुलाई को वह अपने लखनपुर गांव आया था। शुक्रवार को वह प्रेमिका राजमनी से मिलने चित्रकूट गया था। इसके बाद शनिवार को शाम तक दोनों साथ में ही थे। मां बिजमा ने बताया कि बेटी राजमनी ने खुद परिवार को अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया था। तब वह फरवरी में लखनपुर बेटी की शादी की बात करने गई थी। राजमनी और शत्रुघ्न दोनों मंदिर में शादी करने गए थे। शादी के बाद दोनों मुंबई जाने की तैयारी में थे।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें