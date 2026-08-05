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पुलिस ने दो प्रेमी युगलों को हिरासत में लिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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हरियाणा से आई पुलिस ने प्रेमी युगलों को मुजरिया में लिया हिरासत मेंहरियाणा से आई पुलिस ने प्रेमी युगलों को मुजरिया में लिया हिरासत मेंहरियाणा से आई पु

पुलिस ने दो प्रेमी युगलों को हिरासत में लिया

मुजरिया, संवाददाता (बदायूं)। हरियाणा के पलवल जिले से जुड़ा दो युवतियों के प्रेम प्रसंग का मामला मुजरिया थाना क्षेत्र तक पहुंच गया। सूचना पर पुलिस ने दोनों प्रेमी युगल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। इनमें एक नाबालिग और दूसरी बालिग बताई गई है। हरियाणा पुलिस को सूचना देकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मामला मुजरिया थाना क्षेत्र के ज्योरा पारवाला गांव का है। गांव के दो युवक हरियाणा के पलवल जिले के थाना पाला क्षेत्र में मजदूरी करने गए थे। वहीं दोनों का प्रेम संबंध हो गया। आरोप है कि दोनों युवतियां अपने-अपने घर छोड़कर दोनों युवकों के साथ रहने लगीं।

मामले की जानकारी मिलने पर मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना प्रभारी निरीक्षक विदेश कुमार शर्मा के निर्देशन में पुलिस टीम ने दोनों युवकों और दोनों युवतियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।मुजरिया पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की सूचना हरियाणा के पलवल जनपद के थाना पाला पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही हरियाणा पुलिस बदायूं के लिए रवाना हो गई। थाना प्रभारी निरीक्षक विदेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोनों युवकों, नाबालिग और बालिग को हिरासत में रखा गया है। हरियाणा पुलिस के पहुंचने के बाद उन्हें नियमानुसार सुपुर्द कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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