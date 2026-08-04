एक दूसरे के संग शादी रचाने को तैयार हुई दो महिलाएं, परिजन हैरान

डुमरियागंज क्षेत्र में एक युवती और एक गैर जनपद की महिला के बीच प्रेम संबंध बन गया। दोनों शादी के लिए तैयार हो गईं, लेकिन परिवार और पुलिस की介入 के बाद अंतिम में अलग-अलग रास्ता अपनाने का निर्णय लिया। मामला चर्चा का विषय बना।

डुमरियागंज, हिन्दुस्तान संवाद। भवानीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की एक युवती से गैर जनपद की एक महिला से हुई बातचीत के दौरान प्रेम संबंध हो गया। मामला इस कदर आगे बढ़ा कि दोनों एक दूसरे से शादी रचाने को तैयार हो गई। गजब तो तब हो गया जब गैर जनपद की महिला संबंधित युवती के गांव पहुंच गई और दोनों एक दूसरे के साथ जाने को राजी भी हों गईं। मामला पुलिस तक पहुंचा। परिजनों के हस्तक्षेप के बाद दोनों ने फिर अलग-अलग रास्ता अख्तियार किया। दरअसल सोमवार को डुमरियागंज क्षेत्र में बेहद दिलचस्प मामला प्रकाश में आया जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया।

पुलिस कार्यवाही दोपहर बाद करें तीन बजे आजमगढ़ जनपद की एक महिला भवानीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में आ पहुंची। पूर्व में हुई बातचीत का हवाला देते हुए युवती को बाहर बुलाया। फोन के जरिए दोनों एक दूसरे से काफी नजदीकी रिश्ते की तरह व्यवहार करने लगे। परिजनों के पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि वह दोनों एक दूसरे से समलैंगिक शादी करना चाह रहीं हैं।

परिवार की चिंताएँ परिवार के लोगों के होश उड़ गए। किसी ने मामले की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद दोनों महिलाओं और संबंधित परिवारजनों को थाने पर बुलाया गया। थानेदार विजय शंकर सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान जानकारी हुई कि गैर जनपद से आई महिला क्षेत्र की एक गांव की एक युवती से फोन पर बातचीत के जरिए संबंध बनाया और दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने की बात कह रही थी।

समाप्ति और निर्णय हालांकि परिजनों के समझाने बुझाने पर युवती शादी न करने का फैसला कर माता-पिता के साथ जाने के लिए मान गई। गैर जनपद से आई महिला भी संतुष्ट होकर वापस चली गई। मामले में किसी पक्ष द्वारा कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है।