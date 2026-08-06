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प्रेमी से शादी और बेटा होने के बाद हरिद्वार से कांवड़ ला रही रूबी

By Nazim Azad
हिन्दुस्तान, बागपत
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श्रावण मास में कांवड़ यात्रा केवल भक्ति का पर्व नहीं है। यह कहानी है रूबी और अमित की, जो अलग-अलग जातियों से हैं। उन्होंने समाज के खिलाफ जाकर प्रेम और आस्था की प्रेरणा से शादी की। बाद में संतान की मन्नत पूरी होने के बाद परिवार में खुशी आई।

प्रेमी से शादी और बेटा होने के बाद हरिद्वार से कांवड़ ला रही रूबी

बागपत। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा केवल भक्ति का पर्व नहीं, कुछ लोगों के लिए यह जीवन के बदलाव की गवाही भी बन जाती है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है रिवाडी हरियाणा निवासी रूबी और अमित की, जिनकी प्रेम कहानी नीलकंठ धाम से सफल परिणय तक पहुंची। रूबी और अमित अलग-अलग जातियों से थे। दोनों में वर्षों से प्रेम था, लेकिन परिवार और समाज इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। हालात ऐसे बने कि दोनों को घर छोड़ने तक का विचार आ गया, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि किसी रिश्ते को तोड़कर नहीं, जोड़कर आगे बढ़ेंगे। दोनों ने आस्था का सहारा लिया और हरिद्वार के पास स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में भोलेनाथ के दर पर माथा टेका।

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यहीं मन्नत मांगी कि परिवार का आशीर्वाद मिल जाए। कुछ ही दिनों में हालात बदले और दोनों परिवारों ने विवाह के लिए हामी भर दी। पारिवारिक सहमति के बाद विधिवत रूप में हिन्दू-रीति रिवाज के साथ दोनों का विवाह सम्पन्न हुआ। शादी के बाद एक दंपत्ति के सामने एक और समस्या सामने आई। कई वर्ष बीतने के बाद भी किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। एक बार फिर से दोनों ने वही रास्ता चुना और नीलकंठ पहुंच गए। इस बार भी संतान की मन्नत मांगी। रूबी ने बताया कि कुछ दिनों बाद ही यह मन्नत भी पूरी हो गई। उसकी कोख से बेटे ने जन्म लिया। जिसका नाम रूबी और अमित ने शिव रखा। रूबी ने बताया कि शादी और बच्चे की मन्नत पूरी होने के बाद से उसका पूरा परिवार खुशी-खुशी जीवन व्यतित कर रहा है। पिछले पांच वर्षों से वह हरिद्वार से कांवड़ ला रही है। बुधवार को रूबी बागपत से होते हुए रिवाडी के लिए रवाना हुई।

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Nazim Azad

लेखक के बारे में

Nazim Azad

शॉर्ट बायो:
नाजिम आजाद पिछले 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बागपत में ब्यूरो प्रभारी के पद पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
नाजिम आजाद भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बागपत जिले के ब्यूरो प्रभारी हैं। बागपत और शामली जनपद में 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने विशेष खबरों के साथ अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है।

कॅरियर का सफर
नाजिम आजाद ने अपने कॅरियर की शुरुआत 1999 में राष्ट्रीय सहारा अखबार से की। इसके बाद शाह टाईम्स में उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। स्टार न्यूज और आजतक जैसे नामचीन न्यूज चैनलों में भी अपनी सेवा दी। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार जिले के ब्यूरो प्रभारी के रुप में कार्य कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए राजनीति शास्त्र, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातक होने से नाजिम को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। ब्यूरो प्रभारी रहते हुए एडिटिंग, न्यूज कंटेंट और पैकंजिंग के साथ-साथ टीम के नेतृत्व में पारंगत होने का मौका मिला।

उच्च शिक्षा और लक्ष्य
राजनीति और न्यूज कंटेंट आदि विषयों पर नाजिम की गहरी समझ है। राजनीति और सामाजिक मुददों से जुडी उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। नाजिम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

विशेषज्ञता
टीम से समन्वय के साथ समय प्रबंधन
डाटा विश्लेषण और इस पर केंद्रित समाचारों की पैकजिंग
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