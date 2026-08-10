लॉटरी से छह पशुपालकों का मिनी नंदिनी योजना में चयन
बलरामपुर में मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 271 आवेदन में से लॉटरी द्वारा छह पशुपालकों का चयन किया गया। सीडीओ हिमांशु गुप्त की अध्यक्षता में लॉटरी प्रक्रिया हुई, जिसमें 198 आवेदक पात्र पाए गए। योजना का लक्ष्य पशुपालकों की आय बढ़ाना और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है।
बलरामपुर। संवाददाता। मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत जिले के छह पशुपालकों का चयन सोमवार को लॉटरी के माध्यम से किया गया। योजना का लाभ लेने के लिए 271 पशुपालकों ने आवेदन किया था। दस्तावेज और पात्रता की जांच के बाद 198 आवेदकों को लॉटरी के लिए पात्र पाया गया। विकास भवन सभागार में सीडीओ हिमांशु गुप्त की अध्यक्षता में लॉटरी प्रक्रिया पूरी हुई। इसमें जय नरायन शुक्ला, विशाल मिश्रा, धामा देवी, शिव कुमार, कुशमा और सरोज का चयन हुआ। सीडीओ ने बताया कि योजना के तहत मिले 271 आवेदनों की विभागीय स्तर पर जांच की गई। इसमें 73 आवेदक निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे, जबकि 198 को पात्र पाया गया।
पात्र आवेदकों में से लॉटरी के जरिए छह लाभार्थियों का चयन किया गया। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि योजना का उद्देश्य पशुपालकों की आय बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है। चयनित लाभार्थियों को योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। लॉटरी प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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