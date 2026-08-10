नेपाल से भटककर चकरपुर पहुंचे दो बच्चे, पुलिस ने संस्था को सौंपे
खटीमा में शनिवार को दो नेपाली बच्चे कुटरी चकरपुर पहुंच गए। अनजान जगह पर परेशान बच्चों को ग्रामीणों ने देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्चों का नाम-पता पूछकर सीमा पार मानव तस्करी की रोकथाम के लिए पीआरसी नेपाल से संपर्क किया। बच्चों को संस्था के माध्यम से उनके माता-पिता के पास लौटाया गया।
खटीमा, संवाददाता। नेपाल के दोधारा चांदनी से रास्ता भटककर दो नेपाली बच्चे शनिवार को कुटरी चकरपुर पहुंच गए। अनजान जगह पर परेशान होकर घूम रहे बच्चों को ग्रामीणों ने देखा और उनसे जानकारी ली। बच्चों के नेपाल निवासी होने की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने चकरपुर पुलिस को सूचना दी। चौकी प्रभारी विकास कुमार ने दोनों बच्चों को संरक्षण में लेकर उनके नाम-पते पूछे। बच्चों ने अपना नाम गणेश बम और आदित्य बम पुत्र धर्मेंद्र बम निवासी ओड़ा नंबर दो, दोधारा चांदनी, नेपाल बताया। पुलिस ने सीमा क्षेत्र में मानव तस्करी की रोकथाम और पुनर्वास के लिए काम कर रही सामाजिक संस्था पीआरसी नेपाल से संपर्क किया।
संस्था के पदाधिकारियों ने बच्चों को उनके अभिभावकों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसके बाद पुलिस ने एसएसबी की मौजूदगी में दोनों बच्चों को संस्था के पदाधिकारियों को सौंप दिया। संस्था ने बच्चों को उनके माता-पिता के पास पहुंचा दिया।
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