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भोलेनाथ को ऐसे प्रिय बना सावन और सोमवार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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बलिया के आचार्य डॉ. अखिलेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि सावन महीने में देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया। हलाहल विष को कोई नहीं पकड़ रहा था, तब भगवान शंकर ने उसे पिया, जिससे वे अचेत हो गए। इसके बाद देवताओं ने उन पर जल और दूध उड़ेला, जिससे भगवान को चेतना आयी और सावन का महत्व बढ़ा।

भोलेनाथ को ऐसे प्रिय बना सावन और सोमवार

बलिया। फेफना क्षेत्र के के इंदरपुर थम्हनपुरा निवासी आचार्य डॉ. अखिलेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि देवता व दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन सावन महीने में करने का निर्णय लिया। इस दौरान निकले अमृत व अन्य द्रव्यों को तो अन्य देवताओं ने धारण कर लिया। लेकिन हलाहल विष को कोई धारण नहीं कर रहा था। इस असमंजस स्थिति में सोमवार के दिन भगवान शंकर ने सृष्टि हित में विषपान किया था, जिससे वह अचेत हो गए थे, यह देख देवताओं ने उनके उपर पानी व दूग्ध, मधु आदि उड़ेलने लगे, तब भगवान शंकर को चेतना आयी और तभी से सावन और सोमवार का दिन दिन भोलेनाथ को प्रिय हो गया।

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इस महीने में जो भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक करता है भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं।

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