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निजी क्षति पर भी प्रभु ने पिता का सम्मान रखा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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प्रभु श्रीराम ने पिता दशरथ के आदेश का पालन किया। उन्होंने माता कौशल्या से कहा कि वह उन्हें जाने की अनुमति दें। पिता के न्याय की सामरिकता ने अयोध्या का राजपाट छोटा भाई भरत को दिया। आदर्श भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए उन्होंने छोटे भाई से संबंध खराब नहीं किया और अपने पिता की आलोचना नहीं की।

निजी क्षति पर भी प्रभु ने पिता का सम्मान रखा

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। प्रभु श्रीराम ने पिता दशरथ के वनगमन आदेश का प्रसन्न मन से पालन किया। हालांकि यह उनकी व्यक्तिगत क्षति थी किंतु उन्होंने उनका अपमान नहीं होने दिया। उनके सम्मान के लिए उन्होंने बड़ा ही सुंदर तर्क दिया।

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प्रभु श्रीराम का आदर्श

दारानगर स्थित पातालपुरी मठ में रविवार को ये विचार पीठाधीश्वर जगद्गुरु बालकदेवाचार्य ने व्यक्त किए। श्रीराम परिवार गाथा समारोह के चौथे दिन उन्होंने कहा कि श्रीराम ने माता कौशल्या को वनगमन के आदेश की बात बताई। उन्होंने उनसे कहा कि वह उन्हें जाने की आज्ञा दें। क्योंकि पिता ने राज्य को दो भागों में बांट दिया है। वन का बड़ा भाग उन्हें मिला है। अयोध्या का छोटा राज्य भरत को। उनका यह कथन पिता के सम्मान में वृद्धि करता है। इसे संबंध निभाने की पराकाष्ठा कहते हैं।

विश्वास और सम्मान

पीठाधीश्वर ने कहा कि अयोध्या का राजपाट प्रभु श्रीराम को मिलना था जो उनके छोटे भाई भरत को मिला। इसके बाद भी उन्हें ईर्ष्या नहीं हुई। भारतीय संस्कृति का उच्च आदर्श है। ऐसा आदर्श जहां राजगद्दी न मिलने पर भी बड़े भाई ने छोटे भाई से संबंध खराब नहीं किया। उन्होंने पिता के फैसले की आलोचना भी नहीं की। जयपुर के महंत अवधेश दास ने कहा कि प्रभु श्रीराम जब वन में थे तब ऋषि-मुनियों ने उनसे राक्षसों की शिकायत की। भगवान ने कुल परंपरा का मान रखते हुए उन्हें वचन दिया कि वह पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त कर देंगे।

समाज में एकता

डॉ. राजीव ने कहा कि शबरी और प्रभु श्रीराम का मिलन अद्भुत घटना है। उन्होंने बड़े प्रेम से जूठे बेर खाए। इससे बड़ा सामाजिक व्यवहार का इतिहास में कहीं और नहीं मिलता है। इस दौरान बीएचयू की छात्रा रुखसार परवीन ने शोधपत्र पढ़ा। बड़ाकू हनुमानजी आश्रम के पीठाधीश्वर महंत प्रभुरामदास, डॉ. कवींद्र नारायण, डॉ. अर्चना भारतवंशी, डॉ. मृदुला जायसवाल, जगदीश्वर दास, अभिराम दास, सृष्टि त्यागी, अनुभव पांडेय, नवीन, चित्रसेना देवी, आदेश मिश्र, विवेक मिश्र ने विचार व्यक्त किए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रभु श्रीराम ने पिता के आदेश का पालन कैसे किया?
प्रभु श्रीराम ने पिता दशरथ के वनगमन आदेश का प्रसन्न मन से पालन किया और उनका अपमान नहीं होने दिया।
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