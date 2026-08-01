टिर्री चालक से मोबाइल लूटकर भाग रहे लुटेरे को दबोचा,धुनाई
अलीगढ़ में एक टिर्री चालक सहजाद से मोबाइल लूटकर भाग रहे लुटेरे को राहगीरों ने पकड़ लिया। दोनों लुटेरों ने ओवरटेक कर टिर्री रोकी और मोबाइल छीन लिया। शोर सुनकर राहगीरों ने एक लुटेरे को पकड़ लिया, जबकि दूसरा भाग गया। पकड़े गए लुटेरे बिलाल पर कई मुकदमे दर्ज हैं।
अलीगढ़। हिन्दुस्तान संवाद शहर कोतवाली के हड्डी गोदाम के पास गुरुवार रात टिर्री चालक से मोबाइल लूटकर भाग रहे लुटेरे को राहगीरों ने दबोच लिया। पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस उसके फरार साथी की तलाश में लगी है।शाहजमाल निवासी सहजाद टिर्री चालक है। गुरुवार रात वह टिर्री लेकर घर जा रहा था। रास्ते में हड्डी गोदाम के पास पहंुचते ही बाइक सवार दो लुटेरे आ गए। लुटेरों ने ओवरटेक कर टिर्री को रोक लिया। लुटेरे हाथ में लगे मोबाइल को लूटकर भाग निकले। शोर मचाने पर राहगीर माजरा समझ गए। पीछा कर एक लुटेरे को दबोच लिया।
जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान बिलाल पुत्र इरशाद निवासी तुर्कमानगेट के रूप में दी है। बिलाल पर अलग-अलग थानों में छह मुकदमे दर्ज हैं। शुक्रवार को उसे अदालत में पेश किया,जहां से जेल भेज दिया।
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