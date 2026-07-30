2012 के प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में न्यायालय ने सात आरोपियों को दोषी ठहराया है। 13 वर्षों तक चली सुनवाई में 305 तिथियाँ पड़ीं और 17 गवाहों ने बयान दिए। पीड़ित के पिता आलोक अग्रवाल अंतिम फैसला देखने से पहले ही निधन हो गए। परिवार ने इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

305 तारीख, 17 गवाहों के बयान, 4970 दिन बाद मिला न्याय

वर्ष 2012 के बहुचर्चित प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में फैसला आने से पहले मुकदमे ने लंबा न्यायिक सफर तय किया। करीब 13 वर्ष सात माह तक चली सुनवाई के دوران अदालत में 305 तारीखें पड़ीं। 17 गवाहों ने अदालत में सच्चाई बयां की। इस दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से लंबी बहस हुई। जिसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एवं एफटीसी कोर्ट ने सात आरोपियों को दोषी करार दिया। पिछले कई दिनों से अदालत के फैसले पर लोगों की निगाहें टिकी हुई थी।

मुकदमे में पैरवी इस मुकदमे में शासन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) अजीत पंवार तथा एडीजीसी प्रमोद कुमार शर्मा ने प्रभावी पैरवी की। दोनों पक्षों की लंबी दलीलों और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुनाया। पीड़ित परिवार को न्याय के लिए लगभग 13 वर्ष सात माह तक इंतजार करना पड़ा। लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया, सैकड़ों सुनवाई और 17 गवाहों के बयान के बाद अदालत ने सातों आरोपियों को दोषी करार दिया। फैसले के बाद परिवार ने इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

गवाहों की भूमिका 17 गवाहों की गवाही बनी फैसले का आधार

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए। इनमें प्रवीण कुमार, मुकेश कुमार, स्वराज सिंह, मदन, सोनू शर्मा, मृतक की बहन प्राची अग्रवाल, अतुल कुमार अग्रवाल, डा. प्रमोद कुमार, सेवानिवृत्त सिपाही किशोरी लाल, अनुराग रस्तोगी, अरविंद कुमार, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक अब्दुल सलाम, सेवानिवृत्त सीओ सुनील कुमार, सीओ ट्रैफिक राकेश वशिष्ठ, सेवानिवृत्त सीओ सूर्यनाथ यादव, डीसीपी गिरीश चंद्र शर्मा तथा राजकुमार अग्रवाल शामिल रहे। इन्हीं गवाहियों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी माना।

पिता की अंतिम यात्रा फैसला देखने से पहले दुनिया छोड़ गए पिता

मुकदमे के मूल वादी और मृतक प्रबल अग्रवाल के पिता आलोक अग्रवाल अपने बेटे को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन अंतिम फैसला देखने से पहले ही उनका हृदयाघात से निधन हो गया। बाद में परिवार की ओर से प्रबल की बहन प्राची अग्रवाल ने मुकदमे की पैरवी जारी रखी और न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया।

भावुक क्षण कोर्ट परिसर में आरोपी ने मांगी माफी

फैसले के दौरान एक भावुक क्षण भी सामने आया। अदालत में मौजूद मृतक की बहन प्राची अग्रवाल के सामने आरोपी अनुज गुप्ता ने कथित रूप से माफी मांगी। बताया गया कि उसने स्वयं को निर्दाेष बताते हुए प्राची से क्षमा मांगने का आग्रह किया और कहा कि वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भरे चौराहे पर नाक रगड़कर भी माफी मांगने को तैयार है। हालांकि अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपना निर्णय सुनाते हुए सातों आरोपियों को दोषी करार दिया। अब 31 जुलाई को अदालत सजा पर फैसला सुनाएगी।