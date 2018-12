बीजेपी-कांग्रेस और कुछ अन्य दलों के सांसदों का लोकसभा में हंगामा, कल तक के लिए सदन स्थगित

संसद के शीतकालीन सत्र (Loksabha Winter Session) के दौरान लगातार पांचवें कामकाजी दिन लोकसभा में प्रश्नकाल बाधित रही। राफेल मामले पर राहुल गांधी से माफी की भाजपा सदस्यों की मांग, कांग्रेस सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग तथा अलग-अलग मुद्दों पर अन्नाद्रमुक एवं तेलुगू देसम पार्टी (तेदेपा) के सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई। इसके बाद सदन को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

Lok Sabha adjourned till 11am tomorrow, after continuous uproar over Supreme Court's #RafaleVerdict and 1984 anti-Sikh riots verdict.