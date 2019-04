क्या लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी शत्रुघ्न की पत्नी? पढ़ें जवाब

बीजेपी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) शनिवार को कांग्रेस (CongresS) में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला तथा कुछ अन्य नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

कांग्रेस में शामिल होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा से उनकी पत्नी पूनम से संबंधित सवाल किया गया। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया कि क्या उनकी पत्नी पूनम गृहमंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ से चुनाव लड़ेंगी? इसपर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि कुछ भी हो सकता है।

