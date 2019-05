Lok Sabha Elections 2019: बंगाल में BJP उम्मीदवार की गाड़ी से मिली एक लाख से ज्यादा की रकम, दिया ये बयान

पूर्व आईपीएस अधिकारी और बीजेपी की पश्चिम बंगाल की घटल से लोकसभा उम्मीदवार भारती घोष (Bharti Ghosh) को पुलिस ने शुक्रवार सुबह दो बजे तक हिरासत में रखा। पुलिस ने घोष की गाड़ी से 1 लाख 30 हजार रुपये की रकम मिलने के बाद चार घंटे तक हिरासत में रखा।

West Bengal: Ex IPS officer & BJP LS candidate from Ghatal,Bharati Ghosh,was detained by police for 4 hrs, till 2am today, after Rs1.13 lakh was seized from her vehicle.Ghosh said there were 4 people inside the vehicle & she was only carrying Rs 50,000 of her own as allowed by EC