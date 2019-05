Loksabha Election Results 2019: PM मोदी ने राहुल गांधी को दिया धन्यवाद, जानें ट्वीट में क्या लिखा

Loksabha Election Results 2019: भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवायी में विपक्ष के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए लोकसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें हासिल कर एक बार फिर इतिहास रच दिया और देश के पश्चिम तथा उत्तरी भाग में ही नहीं बल्कि पूर्वी हिस्से में भी विरोधियों के पैर उखाड़ कर परचम लहरा दिया। पीएम मोदी की 'चुनावी सुनामी' पर सवार भाजपा लोकसभा में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली पार्टी बन गयी है। ऐसा करने वाली वह कांग्रेस के बाद दूसरी पार्टी है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की हार स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को भाजपा की शानदार जीत के लिए बधाई दी है। कई देशों के नेताओं ने भी उन्हें परिणाम पूरी तरह घोषित होने से पहले ही बधाई दे दी। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने पर बधाइयों और शुभकामनाओं के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को धन्यवाद दिया है।

इमरान खान दी बधाई, तो पीएम मोदी ने ऐसे किया धन्यवाद

पीएम मोदी ने गुरुवार देर रात ट्वीट किया, “आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।” राहुल गांधी ने उन्हें बधाई देते हुए लिखा था, “मैं भारत की जनता के फैसले को स्वीकार करता हूं। विजेताओं को बधाइयां, मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बधाई।”

प्रधानमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बधाई संदेश का जवाब देते हुए लिखा, “मैं पंजाब में आपकी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन के लिए आपको बधाई देता हूं। पंजाब के कल्याण के लिए आपके साथ मिलकर काम करने की अपेक्षा रखता हूं।”

Thank you @capt_amarinder Ji for the wishes.



I congratulate you for your party's performance in Punjab. Looking forward to working together for Punjab's welfare. https://t.co/pYjYZk5nIE — Narendra Modi (@narendramodi) May 23, 2019

इसी तरह उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कषगम के प्रमुख एम के स्टालिन और तेलुगू देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के बधाई संदेशों का भी जवाब दिया। उन्होंने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को भी उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया।

Thank you for your good wishes @ncbn Garu. https://t.co/9dmQx26SsR — Narendra Modi (@narendramodi) May 23, 2019

उन्होंने स्टालिन को संबोधित करते हुए लिख, “मैं इस अवसर का आपको और आपकी पार्टी को बधाई देने के लिए इस्तेमाल करता हूं जिसने तमिलनाडु में बहुमत हासिल किया है।”

Thank you Thiru @mkstalin for the good wishes.



I also take this opportunity to congratulate you and your party for the mandate you have received from the people of Tamil Nadu. https://t.co/bJbqAzxydy — Narendra Modi (@narendramodi) May 23, 2019

पीएम मोदी ने नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बधाई संदेश के जवाब में कहा कि जम्मू-कश्मीर में उनकी पार्टी के प्रभावी प्रदर्शन के लिए उन्हें भी बधाई।

Thank you @OmarAbdullah.



Congratulations to your party for the impressive performance in Kashmir. https://t.co/NcREW9leU2 — Narendra Modi (@narendramodi) May 23, 2019

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा के नेतृत्व वाले राजग के दूसरी बार सत्ता में लौटने पर उन्हें बधाई संदेश देने के लिए विश्व के नेताओं और कई हस्तियों का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने कई ट्वीट करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे जैसे विश्व के नेताओं को धन्यवाद कहा।

प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अभिनेता अक्षय कुमार और रजनीकांत का भी धन्यवाद किया।