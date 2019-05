Loksabha Election Results 2019: आडवाणी के बाद मुरली मनोहर जोशी से मिले PM मोदी, कही ये बात

Loksabha Election Results 2019: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रमुख अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को मिले प्रचंड बहुमत के एक दिन बाद शुक्रवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की।

बीजेपी के सीनियर नेता जोशी से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ''डॉ. मुरली मनोहर जोशी एक विद्वान और बुद्धिजीवी हैं। भारतीय शिक्षा में सुधार की दिशा में उनका योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने भाजपा को मजबूत करने के लिए हमेशा काम किया और मेरे समेत कई कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया।''

उन्होंने कहा, ''उनसे आज (शुक्रवार) सुबह मुलाकात की और उनका आशीर्वाद मांगा।''

Dr. Murli Manohar Joshi is a scholar and intellectual par excellence. His contribution towards improving Indian education is remarkable. He has always worked to strengthen the BJP and mentor several Karyakartas, including me.



Met him this morning and sought his blessings.