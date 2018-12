पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना पर बोले गडकरी, कोई चांस ही नहीं

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने न्यूज एजेंसी एएनआई से इंटरव्यू में विधानसभा चुनाव (Vidhan Sabha Chunav results) में मिली बीजेपी को हार से लेकर आगामी लोकसभा चुनाव (Loksabha Chunav 2019) से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। केंद्रीय मंत्री ने अगले लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि नहीं कोई चांस ही नहीं है। मैं अभी जहां पर हूं, वहां पर खुश हूं।

"No there is no chance. I am happy where I am right now", said Union Minister Nitin Gadkari while responding to a question on probability of him becoming Prime Ministerial candidate face in the 2019 elections, replacing PM Narendra Modi



Read @ANI story | https://t.co/pxaP1yc8Td pic.twitter.com/sfvS4qaG7J