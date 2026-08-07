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छात्र आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरेगी लोकहित अधिकार पार्टी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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कांके, प्रतिनिधि। लोकहित अधिकार पार्टी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलनरत छात्र-युवाओं के समर्थन में सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाथ साहू ने राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। शनिवार को पार्टी का प्रतिनिधिमंडल छात्रों के बीच एकजुटता व्यक्त करेगा।

छात्र आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरेगी लोकहित अधिकार पार्टी

कांके, प्रतिनिधि। लोकहित अधिकार पार्टी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलनरत छात्र-युवाओं के समर्थन में सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को कांके स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष हरिनाथ साहू की अध्यक्षता में आयोजित झारखंड प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में नीट पेपर लीक प्रकरण के साथ ही जेपीएससी, जेएसएससी एवं सीजीएल परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर रांची में पिछले कई दिनों से जारी छात्र आंदोलन पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष हरिनाथ साहू ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार उठ रहे सवालों से लाखों छात्र-युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से 14वीं जेपीएससी परीक्षा परिणाम रद्द करने तथा जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराने की मांग की। साथ ही दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की।

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बैठक का निर्णय

बैठक में निर्णय लिया गया कि पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका पहुंचकर आंदोलनरत छात्र-युवाओं के बीच फल वितरण करेगा और उनके आंदोलन के प्रति एकजुटता व्यक्त करेगा। पार्टी ने कहा कि छात्रों के हित में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

लोकहित अधिकार पार्टी ने छात्र-युवाओं के समर्थन में क्या निर्णय लिया है?
लोकहित अधिकार पार्टी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र-युवाओं के समर्थन में सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है।
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