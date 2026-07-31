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विपक्ष के हंगामे के कारण एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए सदन स्थगित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विपक्ष के हंगामे के कारण एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए सदन स्थगित-----------------------------लोकसभा ने बिना चर्चा के जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी विधेयक को मंजूरी...

विपक्ष के हंगामे के कारण एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए सदन स्थगित

विपक्ष के हंगामे के कारण एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए सदन स्थगित---------------------------- -लोकसभा ने बिना चर्चा के जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी विधेयक को मंजूरी दी

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विपक्ष का हंगामा

नईदिल्ली। विशेष संवाददाता

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लोकसभा में शुक्रवार को भी विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया।

सदन की कार्यवाही

सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विषय को लेकर आसन के निकट पहुंचकर नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्षी सांसदों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि आज प्रियंका गांधी का भी प्रश्न होना है और वह प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हैं लेकिन आप लोग सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं।

इस दौरान बिरला ने सदन के अंदर तख्तियां और बैनर लेकर आने पर भी आपत्ति जताई और कहा कियह संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्य जिस तरह भेष बदल-बदलकर आते हैं उन्हें मेरी चेतावनी है। कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए। आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। शोर-शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी।

विधेयक का पारित होना

बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। इसके बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्यों संसद की बैठक स्थगित की गई?
संसद की बैठक विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण स्थगित की गई।
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