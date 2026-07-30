लोकसभा में हंगामे में सरकार विधायी कामकाज निपटाने में जुटी----------------------------दो दिनों में दो विधेयक पारित, अगले सप्ताह आएंगे कुछ और विधेयक-फिलहाल गतिरोध टूटने के आसार कम, कुछ विधेयकों पर...

लोकसभा में हंगामे में सरकार विधायी कामकाज निपटाने में जुटी--------------------------- -दो दिनों में दो विधेयक पारित, अगले सप्ताह आएंगे कुछ और विधेयक

सरकार की विधायी गतिविधियाँ -फिलहाल गतिरोध टूटने के आसार कम, कुछ विधेयकों पर बढ़ेगा टकराव

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नईदिल्ली। विशेष संवाददाता

संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में पहला सप्ताह पूरा होने को आया है, लेकिन एक भी दिन पूरा प्रश्नकाल व शून्यकाल नहीं चल पाया है। सदन शुरू होते ही हंगामे में स्थगित हो जाता है। सरकार व विपक्ष में टकराव के चलते अब फिलहाल गतिरोध टलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार ने भी हंगामे के बीच विधायी कामकाज निपटाना शुरू कर दिया है। बुधवार व गुरुवार को सदन ने दो विधेयकों को मंजूरी दी है।

हंगामे की स्थिति गुरुवार को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार आठवें दिन नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांगें उठाने लगे।

विपक्ष का व्यवहार कांग्रेस सदस्यों को बुधवार को सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते देखा गया। वह दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी दोहराते सुने गए। बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का अपना आग्रह दोहराया। शोर-शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी।

भविष्य की संभावनाएँ सरकार ने संकेत दिए हैं कि अगर विपक्ष का यही रवैया रहता है तो वह अगले सप्ताह भी हंगामे में विधायी कामकाज को निपटाएगी। हालांकि कुछ विधेयकों को लेकर टकराव की स्थिति बन सकती है,जिनमें एफसीआरए प्रमुख है। इसके अलावा सदन में हंगामा होने पर संविधान संशोधन विधेयक भी नहीं आ सकता है। ऐसे में महिला आरक्षण व परिसीमन विधेयक को लेकर स्थिति साफ नहीं है। सूत्रों के अनुसार सरकार इस विधेयक को तभी लेकर आएगी, जबकि वह इसे पारित कराने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त होगी।

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