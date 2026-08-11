कार्यवाही बाधित होती है तो मन दुखी होता है: ओम बिरला
लोकसभा में गतिरोध बरकरार है। विपक्षी दलों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की मांग मानने के लिए तैयार है लेकिन हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सदन में लगातार 17वें दिन भी कामकाज बाधित रहा।
लोकसभा में गतिरोध बरकरार है। राम मंदिर में चंदा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों के हंगामे की वजह से मंगलवार को प्रश्नकाल नहीं चल सका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से कई बार सदन को चलाने में सहयोग देने का आग्रह करते हुए कहा कि कार्यवाही बाधित होती है तो उनका मन दुखी होता है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने अपनी मांगों को लेकर शोर शराबा और हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार विपक्ष की मांग मानने के लिए तैयार है, पर हंगामा नहीं थमने पर कुछ मिनटों के भीतर कार्रवाई दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उन्होंने कहा कि जब छात्रों के आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने अपनी सहमति दे दी है तो फिर विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। बिरला ने कहा कि सदन सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए। देश की जनता चाहती है कि सदन चले और सभी विषयों पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में उन्होंने सभी सभी दलों से सदन चलाने का आग्रह किया था। कई सांसदों ने उनसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें सत्ता की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है.
सदन में तख्तियां लाने पर नाराजगी
सदन के भीतर तख्तियां लाने पर भी अपनी नाराजगी जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने विपक्ष की छात्रों से संबंधित प्रमुख मांग का उल्लेख करते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बीएसी की बैठक में स्पष्ट किया है कि गृह मंत्री इस विषय पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपकी प्रमुख मांग पर सरकार ने सहमति जताई है। इसलिए अब विपक्ष सदन चलने दें.
लगातार 17वें दिन कामकाज बाधित
दरअसल मानसून सत्र में विपक्ष अपनी मांगों पर कायम है। इससे लगातार 17वें कार्यदिवस में सदन में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सका। विपक्ष की तीन मांग है। पहली यह कि गृह मंत्री बताएं कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। दूसरी यह कि छात्रों पर बर्बरता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे और तीसरी यह कि राम मंदिर में चंदा चोरी पर संसद में चर्चा कराई जाए.
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सामान्य प्रश्न
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