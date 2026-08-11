कार्यवाही बाधित होती है तो मन दुखी होता है: ओम बिरला

लोकसभा में गतिरोध बरकरार है। राम मंदिर में चंदा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों के हंगामे की वजह से मंगलवार को प्रश्नकाल नहीं चल सका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से कई बार सदन को चलाने में सहयोग देने का आग्रह करते हुए कहा कि कार्यवाही बाधित होती है तो उनका मन दुखी होता है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने अपनी मांगों को लेकर शोर शराबा और हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार विपक्ष की मांग मानने के लिए तैयार है, पर हंगामा नहीं थमने पर कुछ मिनटों के भीतर कार्रवाई दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उन्होंने कहा कि जब छात्रों के आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने अपनी सहमति दे दी है तो फिर विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। बिरला ने कहा कि सदन सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए। देश की जनता चाहती है कि सदन चले और सभी विषयों पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में उन्होंने सभी सभी दलों से सदन चलाने का आग्रह किया था। कई सांसदों ने उनसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें सत्ता की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है.