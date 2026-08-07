हंगामे के बीच एमएसएमई संशोधन विधेयक पारित
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और विरोध के बीच, लोकसभा ने एमएसएमई को प्रोत्साहन देने वाला विधेयक पारित किया। विधेयक में एमएसएमई के निशुल्क पंजीकरण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है।
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा ने शु्क्रवार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन देने वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी। इस बीच विपक्ष के हंगामे की वजह से प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका। इस विधेयक में एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित करने का प्रावधान है। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच दोपहर बारह बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए सदन में रखा।
पीठासीन सभापति के बार बार आग्रह के बावजूद भी जब हंगामा नहीं थमा, तो सदन ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक के कारणों एवं उद्देश्यों में कहा गया है कि एमएसएमई आर्थिक विकास के मुख्य कारक हैं। रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। ऐसी इकाइयों का सकल घरेलू उत्पाद एवं निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले कुछ समय के दौरान तकनीकी बदलाव, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणालियों के बढ़ते प्रयोग और बदलते विधिक परिदृश्य के कारण मूल अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई। इसलिए मूल अधिनियम में संशोधन किया जा रहा। राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन देने वाले इस विधेयक पर मुहर लगा चुकी है। ऐसे में दोनों सदनों की मुहर लगने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान हैं कि राज्य अपने सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी इस तरह के उपबंध करेंगे।
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