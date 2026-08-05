लोकसभा में हंगामे के बीच बैंककार बही साक्ष्य विधेयक को मंजूरी-----------------------------सदन में विपक्ष का हंगामा जारी, नहीं हो सका प्रश्नकाल व शून्यकाल--------------------नईदिल्ली। विशेष संवाददाता...

लोकसभा में हंगामे के बीच बैंककार बही साक्ष्य विधेयक को मंजूरी---------------------------- -सदन में विपक्ष का हंगामा जारी, नहीं हो सका प्रश्नकाल व शून्यकाल

विपक्ष का हंगामा नईदिल्ली। विशेष संवाददाता

लोकसभा में विपक्ष का हंगामा बुधवार को भी जारी रहा। इसके चलते प्रश्नकाल व शून्यकाल आज भी नहीं हो सका। हालांकि एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे सदन ने हंगामे के बीच बिना चर्चा के ध्वनिमत से बैंककार बही साक्ष्य विधेयक को मंजूरी दे दी। यह विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। इसके बाद सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

मुख्य मुद्दे लोकसभा में बुधवार को सुबह से ही राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से बार बार कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और इसमें सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए। प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद सभी मुद्दों पर चर्चा करुंगा। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर या बाहर नारेबाजी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके और प्रदर्शन करके सदन की गरिमा को गिराना चाहते हैं। शोर-शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक अपराह्न दो बजे तक स्थगित कर दी।

विधेयक की परिकल्पना दोपहर दो बजे सदन की बैठक शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस बीच वित्त मंत्री ने बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026 को चर्चा के लिए पेश किया। पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने विधेयक पर संशोधन पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों मनोज कुमार, एनके प्रेमचंदन, के. सुरेश और कुछ दूसरे के नाम पुकारे, हालांकि किसी ने संशोधन पेश नहीं किया। सदन ने हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया।

विधेयक के उद्देश्य बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026 का उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। यह विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल, क्लाउड-आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एकसमान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार-बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण (स्पेशल कॉज) परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है।

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