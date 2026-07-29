‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ पर जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा
नई दिल्ली में लोकसभा ने ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र तक बढ़ा दिया है। समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाई गई है। समिति 2029 तक चुनावों को एक साथ कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा ने बुधवार को ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समित (जेपीसी) का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र तक बढ़ा दिया। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने प्रस्ताव पेश करते हुए समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा को शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने का अनुरोध किया। लोकसभा ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। 41 सदस्यीय समिति वर्ष 2029 तक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव पर देशभर में विभिन्न पक्षों से विचार-विमर्श और परामर्श कर रही है।
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