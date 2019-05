Lok Sabha Election Result 2019: नतीजों से पहले अजय माकन ने जताया कांग्रेस की जीत का भरोसा, कहा- राहुल गांधी होंगे पीएम

नई दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन ने विश्वास जताया है कि चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने गुरुवार को समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "चुनाव का परिणाम निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में आएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस जीत हासिल करेगी और सरकार बनाएगी। राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री होंगे।"

इसके साथ ही अजय माकन ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की दावेदारी को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। गौरतलब है कि नई दिल्ली सीट पर अजय माकन का मुकाबला भाजपा की मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी से है।

Ajay Maken, Congress candidate from New Delhi LS seat, contesting against BJP MP Meenakashi Lekhi: The results will be definitely in favour of Congress. We're expecting that Congress will win &form govt. Rahul Gandhi will be the PM. The fight in Delhi is between BJP and Congress. pic.twitter.com/zhqUvqDIbH