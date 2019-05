Elections result 2019: लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन पर पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया, 'भारत एक बार फिर जीता'

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) के नतीजों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार दोपहर ट्वीट कर पहली प्रतिक्रिया दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में लिखा कि सबका साथ+सबका विकास+सबका विश्वास=विजयी भारत।

सबका साथ + सबका विकास + सबका विश्वास = विजयी भारत



Together we grow.



Together we prosper.



Together we will build a strong and inclusive India.



India wins yet again! #VijayiBharat