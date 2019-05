Lok sabha elections 2019: अंतिम फेज की वोटिंग से पहले बोले CM अमरिंदर, पंजाब में कांग्रेस का हुआ सफाया तो दे दूंगा इस्तीफा

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections 2019) के अंतिम फेज की वोटिंग से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बयान दिया है कि अगर राज्य में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है तो वह इस्तीफा दे देंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि अगर इन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया होता है तो वह इसकी जिम्मेदारी लेंगे।

Will resign if Congress gets wiped out from Punjab: Amarinder Singh



Read @ANI Story | https://t.co/Im1798KJZz pic.twitter.com/X15Pa1oxfJ