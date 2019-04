7 पूर्व सैन्य अफसर BJP में शामिल, कहा- देश PM मोदी के 'सुरक्षित एवं सक्षम' हाथों में है

सेना के दो पूर्व उप प्रमुखों समेत सात सेवानिवृत अधिकारी शनिवार को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्र की सेवा करने वाले ऐसे वरिष्ठ पूर्व सैनिकों की मौजूदगी से भाजपा को फायदा होगा। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, "वे राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण से जुड़ी नीतियों में मार्गदर्शन कर सकते हैं।"

सेना के दो पूर्व उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जेबीएस यादव और लेफ्टिनेंट जनरल एस के पटयाल पार्टी में शामिल हुए हैं। यादव ने पत्रकारों से कहा, "पूर्व सैनिक भी देश की सेवा करना चाहते हैं। हम भले ही सेवानिवृत हो गए हों, लेकिन हम थके नहीं हैं। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सुरक्षित एवं सक्षम' हाथों में है।"

