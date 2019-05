Loksabha Election Result 2019:पीएम मोदी की मां ने किया देश की जनता का शुक्रिया

लोकसभा चुनाव 2019 की वोटों की गिनती चल रही है। रूझानो में बीजेपी आगे दिख रही है और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी ने घर से बाहर निकलर सबको धन्यवाद किया। हीराबेन के आने के बाद पीएम मोदी के नाम के नारे लगने लगे। इस दौरान हीराबेन काफी खुश नजर आईं।

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi's mother Heeraben Modi greets the media outside her residence in Gandhinagar. pic.twitter.com/yR2Zi9eeL1