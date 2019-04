मनोज तिवारी, विजय गोयल की मौजूदगी में दलेर मेहंदी BJP में शामिल

मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी (Daler Mehndi) दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी और केंद्रीय मंत्री विजय गोयल की मौजूदगी में शुक्रवार को यहां दिल्ली कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।

Singer Daler Mehndi joins Bharatiya Janata Party (BJP) in presence of BJP North West Delhi candidate Hans Raj Hans and Union Minister Vijay Goel. pic.twitter.com/1qeYIS44JG