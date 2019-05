सिर से जुड़ी बहनों ने पहली बार डाला अलग-अलग वोट, सलमान खान को बांध चुकी हैं राखी

लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में रविवार को राजधानी पटना निवासी एवं जन्म से सिर से आपस में जुड़ी दो बहनों सबा और फराह ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस चुनाव में सबा और फराह ने अलग-अलग वोट डाले। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा, “जुड़वा को उनकी शारीरिक स्थिति के चलते उनकी अलग-अलग पहचान से वंचित नहीं किया जा सकता। उनका दिमाग अलग अलग है, अलग-अलग विचार और पसंद हैं। यही कारण है कि उन्हें अलग-अलग मत देने का अधिकार है। चुनाव आयोग ने दोनों को अलग-अलग मतदाता पहचान-पत्र जारी किए हैं।”

वर्ष 2०15 के विधानसभा चुनाव में दोनों के नाम एक ही मतदाता पहचान-पत्र पर थे और इसलिए उनका एक ही वोट माना गया था। सबा और फराह आपस में जुड़ी जुड़वा हैं, जो पटना के समनपुरा क्षेत्र में रहती हैं। दोनों ने दीघा विधानसभा के समनपुरा के उदूर् प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र पर वोट डाला। दोनों बहनें वोट डालकर काफी खुश दिखीं।

Patna: Conjoined sisters Saba & Farah cast their votes as separate individuals with independent voting rights for the first time. #Bihar #LokSabhaElections2019

(Pictures courtesy- Election Commission) pic.twitter.com/t0ZFucfQiU