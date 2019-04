Lok sabha elections 2019: राहुल गांधी बोले, भारत की आत्मा और भविष्य के लिए करें वोट

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) के लिए पहले चरण (First Phase) के मतदान आरंभ होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने 2014 के भाजपा के वादों और राफेल एवं कृषि संकट सहित कई मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और जनता से भारत की आत्मा व भविष्य के लिए वोट करने का आह्वान किया।

No 2 Crore JOBS.

No 15 Lakhs in Bank A/C.

No ACCHE DIN.



Instead:



No JOBS.

DEMONETISATION.

Farmers in Pain.

GABBAR SINGH TAX.

Suit Boot Sarkar.

RAFALE.

Lies. Lies. Lies.

Distrust. Violence. HATE. Fear.



You vote today for the soul of India. For her future.



Vote wisely. pic.twitter.com/wKNTBuGA7J