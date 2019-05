Lok sabha elections 2019: मायावती का बड़ा आरोप, PM मोदी, शाह कर रहे ममता को टारगेट, दबाव में काम कर रहा चुनाव आयोग

हाल ही में पश्चिम बंगाल (West Bengal) में घटे घटनाक्रम को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती (Mayawati) ने गुरुवार को प्रधानमंत्री समेत बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है। मायावती ने पीएम मोदी, अमित शाह समेत अन्य नेताओं पर आरोप लगाया कि वे ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं।

Mayawati: It is clear that PM Modi, Amit Shah and their leaders are targeting Mamata Banerjee, its planned targeting. This is a very dangerous and unjust trend and one which doesn't suit the PM of the country. pic.twitter.com/ECytD8LmgV