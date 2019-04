लोकसभा चुनाव 2019: BJP की एक और लिस्ट जारी, दिल्ली की 4 सीटों पर मौजूदा सांसदों को दिया टिकट

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Elections 2019) के लिए 7 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट (BJP LIST) जारी कर दी है। भाजपा ने इस लिस्ट में मध्यप्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है।

भाजपा (BJP) ने दिल्ली में अपने चार मौजूदा सांसदों पर भरोसा जताया है। भाजपा ने चांदनी चौक से डॉ. हर्षवर्धन (Dr Harsh Vardhan), दक्षिणि दिल्ली से रमेश बिधूड़ी (Ramesh Bidhuri), उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) और पश्चिम दिल्ली से प्रवेश वर्मा (Pravesh Verma) को टिकट दिया है।

दिल्ली के अलावा भाजपा ने मध्यप्रेदश के इंदौर से शंकर ललवानी पर भरोसा जताया है। वहीं, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Puri) अमृतसर से भाजपा के लिए चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से भाजपा ने हरिनारायण राजभर को उम्मीदवार बनाया है।

