lok sabha elections 2019 7th phase Voting: प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, वोटर्स से की ये अपील

सात चरणों में हो रहा लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में रविवार को 59 सीटों पर मतदान जारी है। सातवें चरण में पंजाब में 13, उत्तर प्रदेश में 13, पश्चिम बंगाल में नौ, बिहार और मध्य प्रदेश में आठ-आठ, हिमाचल प्रदेश में चार, झारखंड में तीन और चंडीगढ़ की एकमात्र लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है। इस चरण में 10.01 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर करेंगे और वे 918 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदान सुगम तरीके से संपन्न कराने के लिए 1.12 लाख मतदान केंद्र बनाए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि आज 2019 के लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण है। मैं इस चरण में मतदान करने वालों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने का आग्रह करता हूं। आपका एक वोट आने वाले वर्षों में भारत के विकास को आकार देगा। मुझे उम्मीद है कि पहली बार मतदाता उत्साह से मतदान करेंगे।

Today is the final phase of the 2019 Lok Sabha elections. I urge all those voting in this phase to vote in record numbers. Your one vote will shape India’s development trajectory in the years to come. I also hope first time voters vote enthusiastically.