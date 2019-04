Lok Sabha Elections 4th Phase: चौथे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट, वोटर्स से की मतदान की अपील

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) के चौथे चरण (Fourth Phase/ 4th Phase Voting) के वोट डाले जा रहे हैं। चौथे चरण (Fourth Phase) में नौ राज्यों की 71 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही लोकसभा की 543 सीटों में से करीब दो-तिहाई (373) पर मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। (LIVE UPDATES)

चौथे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने वोटर्स से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने चौथे चरण (Fourth Phase) की वोटिंग शुरू होने से पहले ट्वीट किया कि आम चुनाव का एक और चरण आज शुरू हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिनके यहां आज वोटिंग है, वे जरूर मतदान करेंगे। इसके अलावा पहले तीन फेज के मतदान का वोटिंग रिकॉर्ड भी टूटेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में आगे लिखा कि युवा मतदाताओं से विशेष अपील है कि वे पोलिंग बूथ पर जाएंगे और वोट करेंगे।

Another phase of the General Elections begins today. I hope those voting today do so in large numbers and break the voting records of the previous three phases.



A special appeal to young voters to head to the polling booth and exercise their franchise.