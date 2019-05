सनी देओल की जगह सनी लियोनी बोलने पर एक्ट्रेस ने पूछा ये सवाल

पूरे देश में सबकी नजर सिर्फ लोकसभा चुनाव के नतीजों पर है और इसी बीच सनी लियोनी का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर छा गया है। दरअसल, एक चैनल ने गुरदासपुर से बीजेपी उम्मीदवार और एक्टर सनी देओल की जगह सनी लियोनी का नाम ले लिया था। बस फिर क्या था। इसके बाद ट्विटर पर कई मीम्स बनने लगे और सनी लियोनी ट्रेंड करने लगीं।

सनी लियोनी ने भी इस पर खूब मजे लिए और उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'कितने वोटों से लीड कर रही हूं'।

Leading by How many votes ???? ;) 😜