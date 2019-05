Lok Sabha Election Result 2019: पुतिन से लेकर ट्रंप तक, हर देश ने दी PM मोदी को बधाई

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट करके जानकारी दी कि कई प्रमुख देशों के सर्वोच्च नेताओं ने प्रधानमंत्री की प्रचंड जीत पर टेलीग्राफ से संदेश भेजे।

भारत और चीन के संबंधों की मजबूती बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर चीन और भारत के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं। - शी जिनपिंग, राष्ट्रपति, चीन

'मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर आप दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती को मजबूत करेंगे और सर्वांगीण विकास विशेषकर रणनीतिक साझेदारी को दृढ करेंगे'। - व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति, रूस

'इतनी विशाल जीत के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई। भारतीयों ने आपके नेतृत्व को दोबारा भरोसा जताया है।'- मैत्रीपाला सिरिसेना, राष्ट्रपति, श्रीलंका

पीएम मोदी को उनके नेतृत्व में चुनाव जीतने के लिए बधाई। हम भारतीयों के लिए शांति, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। - शेख हसीना, प्रधानमंत्री, बांग्लादेश



शानदार जीत पर मोदी को बधाई। हम मिलकर अपने संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए तत्पर हैं। - न्गुयेन जुआन फुक , प्रधानमंत्री, वियतनाम

जापान के प्रधानमंत्री ने किया फोन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने शानदार जीत के लिए बधाई दी।

टि्वटर पर मिली बधाई ---

मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव 2019 में बड़ी चीत के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मैं उनकी आगे की सफलता की कामना करता हूं। साथ ही उनके साथ नजदीकी से काम करने की उम्मीद रखता हूं।

- केपी शर्मा ओली, प्रधानमंत्री, नेपाल



भारत के लोगों की ओर से मजबूत जनादेश मिलने पर नरेंद्र मोदी को बधाई। अफगानिस्तान की सरकार और नागरिक उम्मीद करते हैं कि हम दोनों लोकतंत्रों के बची सहयोग का विस्तार होगा ताकि दक्षिण एशिया के सभी क्षेत्रों में सहयोग, शांति और समृद्धि लायी जा सके।

I extend warmest congratulations to Prime Minister @narendramodi ji for landslide election victory in the Lok Sabha Elections 2019. I wish all success ahead. I look forward to working closely with you. #PMOIndia — K P Sharma Oli (@kpsharmaoli) May 23, 2019

- अशरफ गनी, राष्ट्रपति, अफगानिस्तान



नरेंद्र मोदी को बधाई, मालद्वीप और भारत के बीच करीबी और मजबूत रिश्तों के लिए आपसी सहयोग की उम्मीद करता हूं।

Congratulations to PM @narendramodi on a strong mandate from the people of India. The government and the people of Afghanistan look forward to expanding cooperation between our two democracies in pursuit of regional cooperation, peace and prosperity for all of South Asia. — Ashraf Ghani (@ashrafghani) May 23, 2019

- इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, मालद्वीप



मैं भूटान की जनता की ओर से नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को इस बड़ी जीत पर बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हम और नजदीक से मिलकर काम करेंगे। कामना करता हूं कि भारत आपके नेतृत्व में और ऊंचाइयां छुए।

Congratulations to PM @narendramodi on his historic victory in the Indian general elections. It is a strong affirmation of the Indian people's confidence in the BJP/led government. I look forward to closer and enhanced ties of Maldives-India cooperation. — Ibrahim Mohamed Solih (@ibusolih) May 23, 2019

- लोतेय त्शेरिंग, प्रधानमंत्री, भूटान



नरेंद्र मोदी को चमत्कारिक जीत पर बधाई। हम आपके साथ नजदीकी से काम करने की उम्मीद करते हैं।

I, on behalf of the people of Bhutan, offer heartiest congratulations to Prime Minister Shri Narendra Modi @PMOIndia and his team on the election victory. As we look forward to working closely in years to come, we pray India achieves greater success under your leadership. — PM Bhutan (@PMBhutan) May 23, 2019

रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री, श्रीलंका

Congratulations to @narendramodi on a magnificent victory! We look forward to working closely with you. — Ranil Wickremesinghe (@RW_UNP) May 23, 2019

विदेश में भारतवंशियों ने मनाया जश्न

भारत के बाहर रह रहे भारतीय और भारतवंशियों ने भी मोदी की शानदार जीत पर जश्न मनाया। अमेरिका में कई जगह, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ, यूएई के शहर दुबई के अलावा कनाडा, ब्रिटेन व अन्य देशों में भारतीयों ने जश्न मनाया। भारतवंशी भी इस जीत पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। अपनी विदेश यात्राओं के दौरान मोदी भारतवंशियों से विशेषतौर पर मिलते हैं इसलिए भारतवंशियों का उनके प्रति विशेष उत्साह देखा गया है। भारतवंशियों ने स्थानीय मीडिया से बातचीत में कहा कि मोदी का नया कार्यकाल भारत को और ऊचाइयों पर पहुंचाएगा।