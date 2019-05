रिकॉर्ड मतदान का गवाह बना हिमाचल प्रदेश, पहली बार पड़े इतने फीसदी वोट

लोकसभा चुनाव 2019 के सातवें और आखिरी चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अंतिम चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर हुए मततान का प्रतिशत 61।85 दर्ज किया गया। वहीं, इस लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक वोटिंग का गवाह बना है। दरअसल, हिमाचल प्रदेश में इस बार 71।73 फीसदी मतदान हुआ, जो अब तक का सबसे अधिक वोटिंग फीसदी है।

हिमाचल प्रदेश के अलावा, बिहार में 53।36 फीसदी, मध्य प्रदेश में 71।44 फीसदी, पंजाब में 62।45 फीसदी, उत्तर प्रदेश में 57।86 फीसदी, पश्चिम बंगाल में 73।51 फीसदी, झारखंड में 71।16 फीसदी और चंडीगढ़ में 63।57 फीसदी मतदान दर्ज किया गया।

