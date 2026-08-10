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न्यायाधिकरण सुधार विधेयक को लोकसभा की मंजूरी, सदन में हंगामा रहा जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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न्यायाधिकरण सुधार विधेयक को लोकसभा की मंजूरी, सदन में हंगामा रहा जारी-------------------------------------दो बार के स्थगन के बाद लोकसभा पूरे दिन के लिए स्थगित-लोकसभा अध्यक्ष ने की सदन को चलाने की अपील...

न्यायाधिकरण सुधार विधेयक को लोकसभा की मंजूरी, सदन में हंगामा रहा जारी

न्यायाधिकरण सुधार विधेयक को लोकसभा की मंजूरी, सदन में हंगामा रहा जारी------------------------------------ -दो बार के स्थगन के बाद लोकसभा पूरे दिन के लिए स्थगित

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सदन में हंगामा

-लोकसभा अध्यक्ष ने की सदन को चलाने की अपील

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नईदिल्ली। विशेष संवाददाता

लोकसभा ने सोमवार को विपक्ष के हंगामे के बीच न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके पहले सदन का कार्य मंत्रणा समिति में सरकार के आश्वासन व विपक्ष की मांग को मान लेने की सरकार की घोषणा के बाद पीठासीन सभापति ने सदन को चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दो बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया।

विपक्ष का निर्णय

सोमवार को भी विपक्ष ने सदन की शुरुआत से ही अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर हंगामा व नारेबाजी जारी रखी। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद जब दो बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने को तैयार हैं। इस दौरान विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे। इसके बाद हंगामे के बीच ही सदन ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया।

विधेयक की विशेषताएँ

विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पेश किए गए न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। सरकार ने विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए एक आयोग गठित करने के प्रावधान किया है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाना, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और योग्यता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। प्रस्तावित आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में होगा और इसमें एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस प्रस्तावित आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्र होंगे।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

विधेयक में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने हाल में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि वे शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी निर्देश दिया था जो स्वतंत्र हो, जिसमें पेशेवर विशेषज्ञता हो तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन एवं नियुक्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था अपनाई जाए। इस विधेयक के कानून बनने के बाद 2021 का अधिनियम निरस्त हो जाएगा।

लोकसभा अध्यक्ष की अपील

लोकसभा अध्यक्ष ने की सभी दलों से अपील, मिलकर निकालें रास्ता-------------------------------------- लोकसभा में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में सभी दलों के सदन के नेताओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनता की आवाज सदन में सुनाई देनी चाहिए और इसके लिए मिलकर रास्ता निकाला जाना चाहिए। सूत्रों के अनुसार बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ने सत्र के दौरान गतिरोध जारी रहने पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिए आपसी सहमति बनाना जरूरी है। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के लिए जितना समय मांगा जाएगा, उतना समय दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही में सदस्यों की प्रभावी भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि सदन में सार्थक और रचनात्मक विचार-विमर्श होना चाहिए और देश को इस चर्चा को सुनना चाहिए। उन्होंने सभी दलों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से सदन की कार्यवाही सुचारु, व्यवस्थित और गरिमापूर्ण ढंग से संचालित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक और सार्थक चर्चा के लिए सदन का सुचारु संचालन आवश्यक है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनता के मुद्दों को सदन के गलियारों में इंतजार करते हुए नहीं छोड़ा जा सकता, इन मुद्दों की आवाज सदन में उठनी चाहिए, उन पर चर्चा होनी चाहिए और उनके समाधान तलाशे जाने चाहिए।

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सामान्य प्रश्न

न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 क्या है?
न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 में विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाना, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और योग्यता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करने का प्रावधान है।
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