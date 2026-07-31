लोकसभा ने बिना चर्चा के जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक को मंजूरी दी----------------------------------दो साल से ज्यादा समय बाद पंजीकरण कराने पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य...

लोकसभा ने बिना चर्चा के जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक को मंजूरी दी--------------------------------- -दो साल से ज्यादा समय बाद पंजीकरण कराने पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा

प्रशासनिक अनुमति की व्यवस्था -एक साल से दो साल तक की देरी वाले मामलों में प्रशासनिक मंजूरी की व्यवस्था जारी रहेगी

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नईदिल्ली। विशेष संवाददाता

लोकसभा ने शुक्रवार हंगामे के बीच बिना चर्चा के जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है। नए नियम के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन दो साल से ज्यादा देर से कराया जाता है तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा सरकार का कहना है कि इससे फर्जी प्रमाणपत्र और गलत रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी, वहीं एक साल से दो साल तक की देरी वाले मामलों में प्रशासनिक मंजूरी की व्यवस्था जारी रहेगी।

नए नियमों में बदलाव जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है।

अभी के नियमों के मुताबिक अगर जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक साल से ज्यादा समय बाद कराया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेनी पड़ती है। नए संशोधन के बाद एक साल से दो साल तक की देरी वाले मामलों में यही व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन दो साल से ज्यादा पुराने मामलों में अब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं होने से कई तरह की गड़बड़ियों की संभावना बनी रहती है। कई बार लोग पुराने रिकॉर्ड में बदलाव कराने या नए दस्तावेज तैयार कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों में न्यायिक जांच की जरूरत महसूस की गई है।

सरकार की राय सरकार के अनुसार जन्म और मृत्यु का सही रिकॉर्ड किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी होता है। जनगणना, स्वास्थ्य योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और सरकारी नीतियों के लिए सही आंकड़े जरूरी हैं। अगर जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड समय पर दर्ज नहीं होता है तो सरकारी डेटा प्रभावित होता है। इसके अलावा गलत प्रमाणपत्रों के जरिए धोखाधड़ी की संभावना भी बढ़ जाती है।

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