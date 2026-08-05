लोकसभा में हंगामे के बीच बैंककार बही साक्ष्य विधेयक पारित

लोकसभा ने बिना चर्चा के बैंककार बही साक्ष्य विधेयक को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना है। विधेयक में नए नियमों के तहत बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार-बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता

लोकसभा ने बुधवार को विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा ध्वनिमत से बैंककार बही साक्ष्य विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक का उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा अधिक स्पष्ट बनाना है।

विपक्ष का हंगामा लोकसभा में बुधवार को सुबह से ही राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। हालांकि, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से बार-बार प्रश्नकाल चलाने में सहयोग की बात कही। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर या बाहर नारेबाजी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी और प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को गिराना चाहते हैं। शोर-शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी।

बैठक में सुधार दोपहर दो बजे सदन की बैठक शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस बीच वित्त मंत्री ने बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026 को चर्चा के लिए पेश किया। पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने विधेयक पर संशोधन पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों मनोज कुमार, एनके प्रेमचंदन, के. सुरेश और कुछ अन्य के नाम पुकारे, हालांकि, किसी ने संशोधन पेश नहीं किया। सदन ने हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया।

विधेयक में संशोधन विधेयक में ये संशोधन किए गए :

बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026 औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल, क्लाउड-आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एकसमान नियम निर्धारित करने का प्रावधान है। इसके अलावा, बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार-बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण (स्पेशल कॉज) परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है।