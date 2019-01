लोहडी 2019: पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में लोहड़ी की धूम, जगह-जगह भांगड़े पर थिरके लोग

पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत लोहड़ी की धूम है। लोग लोहड़ी जलाकर ठंड शाम होते ही ढोलक और डीजे और भांगड़ा के साथ नाच गा रहे हैं। वहीं लोग आज सुबह से ही लोहड़ी और मकर संक्रांति की एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। लोहड़ी की शाम को लोगों ने तिलकुट, गजक, गुड, कॉर्न और मूंगफली बांटकर एक दूसरे को लोहड़ की बधाई दी।



(तस्वीर: आगरा में लोहड़ी मनाती महिलाएं)



पंजाब में मान्यता है कि लोहड़ी के दिन नवविवाहित अग्नि में आहुत देते हुए उसका परिक्रमा करता है तो उसका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। लोग नए जोड़े को पहली लोहड़ी की बधाई देते हैं और कुछ लोग उनके लिए उपहार लेकर भी आते हैं।



दिल्ली, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्से में लोहड़ी मनाने की तस्वीरें सामने आई हैं। लोग भागड़े और डीज के साथ नाचते व एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई देते हुए दिखे।

#Visuals of #Lohri celebrations from Bhopal, Madhya Pradesh pic.twitter.com/wXaZv5zy81

वीडियो में देखें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का लोहड़ी सेलेब्रेशन -

#WATCH: Himachal Pradesh CM Jai Ram Thakur participate in Lohri celebrations at his residence in Shimla. pic.twitter.com/d2W0LhvuQQ