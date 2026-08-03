लोहिया संस्थान में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार का बढेगा दायरा
-संस्थान में ‘स्कोप’ संस्था का आगाज, निदेशक ने लोगो और आधिकारिक वेबसाइट लांच की लखनऊ,
स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में सोमवार को सोसाइटी फॉर क्लिनिकल, ऑन्कोलॉजी एंड पैथोलॉजी एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर का औपचारिक शुभारंभ हुआ। संस्थान के निदेशक डॉ.सीएम सिंह और डीन डॉ. प्रद्युम्न सिंह ने इसका लोगो और आधिकारिक वेबसाइट (www.scopehce.com) लॉन्च की।
संस्थान की आवश्यकता
निदेशक ने कहा कि आधुनिक चिकित्सा में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए विभिन्न विशेषज्ञताओं के बीच समन्वय जरूरी है। स्कोप चिकित्सा शिक्षा और सहयोगात्मक अनुसंधान का एक प्रभावी राष्ट्रीय मंच बनेगा। संस्था के अध्यक्ष डॉ. प्रद्युम्न सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। उपाध्यक्ष डॉ.भुवन चन्द्र तिवारी व डॉ. अंशुमान पाण्डेय ने कहा कि इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अकादमिक नेटवर्किंग और संवाद को मजबूती मिलेगी।
द्विवार्षिक सम्मेलन की घोषणा
इस अवसर पर ‘एसोसिएशन ऑफ बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू पैथोलॉजिस्ट्स’ के दूसरे द्विवार्षिक सम्मेलन की भी घोषणा की गई। यह स्कोप के सहयोग से आयोजित होगा। वक्ताओं ने कहा कि यह मंच देश-विदेश के विशेषज्ञों, युवा चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को उन्नत प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और वैज्ञानिक संवाद के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने का अवसर देगा। कार्यक्रम में वैज्ञानिक सचिव डॉ. सुब्रत चन्द्र, महासचिव डॉ. दिनकर कुलश्रेष्ठ, डॉ. आलोक श्रीवास्तव और कोषाध्यक्ष डॉ.अनुराग गुप्ता समेत अन्य मौजूद रहे।
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