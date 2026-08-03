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राज्यस्तरीय कराटे प्रतियोगिता में लोहरदगा बना उपविजेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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लोहरदगा के खिलाड़ियों ने मेदनीनगर जिला स्कूल में आयोजित दो दिवसीय झारखंड राज्यस्तरीय कराटे प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पांच स्वर्ण सहित कुल 28 पदक जीतकर उपविजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया गया और पदक विजेताओं का चयन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा।

राज्यस्तरीय कराटे प्रतियोगिता में लोहरदगा बना उपविजेता

कुडू, प्रतिनिधि। पलामू प्रमंडल के मेदनीनगर जिला स्कूल में आयोजित दो दिवसीय झारखंड राज्यस्तरीय कराटे प्रतियोगिता में लोहरदगा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच स्वर्ण सहित कुल 28 पदक जीतकर उपविजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।प्रतियोगिता में अंजली कुमारी, अनिषा उरांव और सुहाना परवीन ने एक-एक स्वर्ण और एक-एक रजत पदक जीता। पंचम उरांव ने एक स्वर्ण और एक कांस्य, जबकि कीर्ति टोप्पो ने एक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सुनील कुमार, विष्णु कुमार और पूजा कुमारी ने दो-दो रजत पदक हासिल किए। सानवी, शिवानी, आरती और सिमरन ने एक-एक रजत तथा एक-एक कांस्य पदक जीता। वहीं श्रीष्टि कुमारी और रोशनी कुमारी ने दो-दो कांस्य पदक, जबकि श्वेता और पिंकी कुमारी ने एक-एक कांस्य पदक प्राप्त किया।

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समापन समारोह में पलामू के एसडीओ सह जिला कराटे संघ के अध्यक्ष जितेंद्र झा ने लोहरदगा टीम को उपविजेता ट्रॉफी प्रदान की। इस अवसर पर टीम के कोच अमित कुमार सिंह और प्रशिक्षिका आकृति लोहरा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।कोच अमित कुमार सिंह ने बताया कि पदक विजेता खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा। इस उपलब्धि पर जिले के खेल प्रेमियों और विभिन्न संगठनों ने पूरी टीम, प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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