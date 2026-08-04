इंटरनेशनल कराटे में लोहरदगा के खिलाड़ियों ने आठ पदक जीते
लोहरदगा के खिलाड़ियों ने कोलकाता में आयोजित 10वीं इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दो रजत और छह कांस्य पदक जीते। आबिद वैस ने जूनियर 70 किलोग्राम में रजत तथा काता में कांस्य, जबकि निर्मल राज ने भी रजत और कांस्य पदक जीते। यह प्रतियोगिता इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट सिस्टम द्वारा संचालित हुई।
लोहरदगा, संवाददाता।कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में 31 जुलाई से दो अगस्त तक आयोजित 10वीं इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप- इंडियन चैलेंजर्स कप में लोहरदगा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो रजत और छह कांस्य पदक जीतकर जिले के साथ-साथ झारखंड का गौरव बढ़ाया। अंतरराष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में मिली सफलता से जिले के खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। लोहरदगा के आबिद वैस अंसारी ने जूनियर 70 किलोग्राम कुमिते स्पर्धा में रजत और काता स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं निर्मल राज ने कैडेट 70 प्लस किलोग्राम वर्ग के कुमिते में रजत तथा काता में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।
निखिल कुमार साहू ने जूनियर 60 किलोग्राम वर्ग की काता और कुमिते दोनों स्पर्धाओं में कांस्य पदक हासिल किया। मो. जुनैद राजा अंसारी ने कैडेट 50 किलोग्राम वर्ग की काता और कुमिते स्पर्धा में दो कांस्य पदक जीतकर लोहरदगा की पदक संख्या आठ तक पहुंचा दी।इस बार चैंपियनशिप कई मायनों में खास रही। भारत में पहली बार कराटे प्रतियोगिता का संचालन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट सिस्टम से किया गया। पारंपरिक झंडों की जगह निर्णायकों के हाथ में रिमोट कंट्रोलर थे और जैसे ही कोई खिलाड़ी अंक हासिल करता, उसका स्कोर तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर दिखाई देता। इस तकनीक ने प्रतियोगिता को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और रोमांचक बना दिया।
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