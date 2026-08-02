Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जेपीएससी की परीक्षा पारदर्शी हो: सुखदेव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
Follow us on Google News
share

लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने जेपीएससी पेपर लीक मामले पर कहा कि छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो। उन्होंने सीआईडी जांच और परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता की बात की। सांसद ने विद्यार्थियों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने का दिया सुझाव।

जेपीएससी की परीक्षा पारदर्शी हो: सुखदेव

लोहरदगा सांसद ने कहा-छात्रों से संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों के समयबद्ध समाधान की जरूरत लोहरदगा, संवाददाता। लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने जेपीएससी पेपर लीक मामले पर कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी छात्र का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो। उन्होंने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से आयोजित होनी चाहिए। ताकि अभ्यर्थियों का आयोग पर भरोसा बना रहे।

ये भी पढ़ें:झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने CJP से मांगा समर्थन, क्या बोले अभिजीत दीपके? VIDEO

सामान्य जानकारी

सुखदेव भगत ने कहा कि जेपीएससी अध्यक्ष से इस्तीफा लिया जा चुका है। पूरे मामले की सीआईडी जांच जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता स्वीकार्य नहीं है। छात्रों से संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाना चाहिए। नियमित परीक्षा कैलेंडर लागू किया जाना चाहिए। ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके।

ये भी पढ़ें:नए जेपीएससी अध्यक्ष की तलाश में सरकार

परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता

सांसद ने कहा कि सरकार चाहती है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए कोई स्थान न रहे। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़ी इस प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

भाजपा पर आरोप

इस दौरान सुखदेव भगत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जेपीएससी मामले को लेकर हेमंत सोरेन सरकार की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सामान्य प्रश्न

जेपीएससी पेपर लीक मामले में क्या कार्रवाई की गई है?
जेपीएससी अध्यक्ष से इस्तीफा लिया जा चुका है और पूरे मामले की सीआईडी जांच जारी है।
ये भी पढ़ें:JPSC-JSSC गड़बड़ी को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र, क्या है मांग
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jpsc
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।