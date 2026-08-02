जेपीएससी की परीक्षा पारदर्शी हो: सुखदेव
लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने जेपीएससी पेपर लीक मामले पर कहा कि छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो। उन्होंने सीआईडी जांच और परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता की बात की। सांसद ने विद्यार्थियों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने का दिया सुझाव।
लोहरदगा सांसद ने कहा-छात्रों से संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों के समयबद्ध समाधान की जरूरत लोहरदगा, संवाददाता। लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने जेपीएससी पेपर लीक मामले पर कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी छात्र का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो। उन्होंने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से आयोजित होनी चाहिए। ताकि अभ्यर्थियों का आयोग पर भरोसा बना रहे।
सामान्य जानकारी
सुखदेव भगत ने कहा कि जेपीएससी अध्यक्ष से इस्तीफा लिया जा चुका है। पूरे मामले की सीआईडी जांच जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता स्वीकार्य नहीं है। छात्रों से संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाना चाहिए। नियमित परीक्षा कैलेंडर लागू किया जाना चाहिए। ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके।
परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता
सांसद ने कहा कि सरकार चाहती है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए कोई स्थान न रहे। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़ी इस प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
भाजपा पर आरोप
इस दौरान सुखदेव भगत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जेपीएससी मामले को लेकर हेमंत सोरेन सरकार की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
सामान्य प्रश्न
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