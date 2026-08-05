लोहरदगा में वोटर लिस्ट से 29,248 नाम कटे, दावा-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू
लोहरदगा जिले की प्रारूप मतदाता सूची बुधवार को सभी मतदान केंद्रों पर प्रकाशित की गई। पुनरीक्षण के दौरान 29,348 नाम मिटाए गए, जिससे कुल मतदाता संख्या 2,93,871 से घटकर 2,64,623 हो गई। महिला मतदाता 1,33,529 और पुरुष 1,31,094 हैं। दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू होगी।
लोहरदगा,संवाददाता। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत लोहरदगा जिले की प्रारूप मतदाता सूची बुधवार को सभी 393 मतदान केंद्रों पर प्रकाशित कर दी गई। पुनरीक्षण के बाद जिले की मतदाता सूची से 29,348 नाम हटाए गए हैं। पहले जिले में 2,93,871 मतदाता पंजीकृत थे, जो अब घटकर 2,64,623 रह गए हैं। वर्तमान सूची में 1,33,529 महिला, 1,31,094 पुरुष तथा थर्ड जेंडर मतदाता शून्य हैं। उपायुक्त ने बताया कि पांच अगस्त से चार सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। प्रारूप मतदाता सूची और एएसडीडीएफ सूची सभी मतदान केंद्रों के अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ, बीएलओ पर्यवेक्षक और राजनीतिक दलों के बीएलए-2 मौजूद रहेंगे। मतदाता अपने-अपने मतदान केंद्र पर जाकर सूची में अपना नाम जांच सकते हैं। जिन पात्र नागरिकों ने किसी कारणवश एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया है अथवा एक अक्टूबर 2026 तक जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जाएगी, वे फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र भरकर बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। वहीं अन्य राज्यों की मतदाता सूची में दर्ज नागरिक झारखंड की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-8 एवं घोषणा- पत्र जमा कर सकते हैं।
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