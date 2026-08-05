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सामुदायिक वन अधिकार पट्टा के 15 प्रस्ताव स्वीकृत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में वन अधिकार समिति की बैठक हुई। इसमें 15 सामुदायिक वन अधिकार पट्टों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इन पट्टों का वितरण 9 अगस्त 2026 को विश्व आदिवासी दिवस पर किया जाएगा। बैठक में वन अधिकार अधिनियम, 2006 पर चर्चा की गई।

सामुदायिक वन अधिकार पट्टा के 15 प्रस्ताव स्वीकृत

लोहरदगा, संवाददाता। जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक बुधवार को उपायुक्त संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में हुई। इसमें अनुमंडल स्तरीय समिति से प्राप्त 15 सामुदायिक वन अधिकार पट्टा के प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। इन स्वीकृत वन पट्टा को राज्य और जिला स्तर पर नौ अगस्त 2026 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर निर्धारित कार्यक्रम में लाभुक समूह के बीच वितरण किया जाएगा। बैठक में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के विभिन्न प्रावधानों एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार, परियोजना निदेशक, आईटीडीए सुषमा नीलम सोरेंग, जिला परिषद अध्यक्ष सुखदेव उरांव, जिला कल्याण अधिकारी सरस्वती कच्छप, जिला परिषद सदस्य संदीप कुमार, राधा तिर्की तथा प्रदान की टीम के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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